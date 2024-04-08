Мелитополь, 8 апреля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Критических повреждений инфраструктуры Запорожской АЭС и нарушений пределов условий безопасной эксплуатации после атаки украинских беспилотников не выявлено, заявил 8 апреля директор станции Юрий Черничук.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Повреждений критической инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас проводится осмотр и оценка последствий», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что особого влияния «технически оказано не было». Радиационный фон на площадке остался без изменений, уточнил Черничук.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился.

В минобороны Украины заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия, заявил в свою очередь официальный представитель президента России Дмитрий Песков.