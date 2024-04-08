Мале, 8 апреля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. На Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги. Об этом 8 апреля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Elias Levy

Отмечается, что мужчина плавал в водах Атолла Нуну — административной единицы Мальдивских островов. Нападение произошло, когда он находился в воде на территории отеля.

При этом в гостинице отрицают инцидент. Там заявили, что никаких сообщений о нападении акулы на человека не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня 2023 года в Египте возле муниципального пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на россиянинаВладимира Попова. Спасти его не удалось. Мужчина плавал недалеко от берега, когда произошло нападение. Его гибель произошла на глазах отдыхающих. Акула утянула его под воду менее, чем через полминуты. Погибшему было 23 года.

13 сентября на египетском курорте Дахаб акула напала на девушку и укусила её за плечо. Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии, медикам пришлось ампутировать ей руку.

Мужчина на одном из пляжей города Порт-Макуори на востоке Австралии 25 августа пострадал от нападения акулы. Его доставили в больницу в критическом состоянии.