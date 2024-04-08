Бузулукский район, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В посёлке Паника в Оренбургской области, который граничит с национальным парком «Бузулукский бор» течением смыло железобетонный мост через реку Боровка. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«Этот мост связывал посёлки в центральной части Бузулукского бора, обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк «Царь-бор», в кемпинг «Шишкин лес», места отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студёное», — говорится в сообщении.

В национальном парке отметили, что в результате ЧП пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, Оренбургская область пострадала от паводка. Согласно информации на вечер 7 апреля регионе подтоплено более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области был введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Самая сложная обстановка в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы. Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов.

Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы информировал, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории. Также он сообщил, что что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга.