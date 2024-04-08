Верхняя Пышма, Свердловская область, 8 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Чемпион России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич скоропостижно скончался в возрасте 34 лет. Сообщение об этом опубликовано 8 апреля в Telegram-канале Федерации велоспорта России.

(сс) Jérémy-Günther-Heinz Jähnick

О причинах смерти спортсмена в организации не сообщили. Прощание с Цатевичем состоится 10 апреля в храме Александра Невского в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Президент Федерации велоспорта Вячеслав Екимов заявил, что шокирован смертью молодого спортсмена. По его словам, о Цатевиче останутся исключительно добрые воспоминания.

«Шокирован этой новостью. Смерть настигла молодого парня. Только хорошее могу сказать о нем, ещё по работе в «Катюше», — приводит слова Екимова «Матч ТВ».

Алексей Цатевич родился 5 июля 1989 года в Верхней Пышме, занимался в школе олимпийского резерва «Велогор», затем в центре олимпийской подготовки «Агидель» в Уфе. Входил в состав российской сборной по велоспорту на шоссе, выступал за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело». Мастер спорта международного класса по велоспорту, чемпион России в групповой гонке.