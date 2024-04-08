Тольятти, Самарская область, 8 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Гоночный клуб Lada Sport Rosneft объявил о своих целях и задачах на сезон 2024 года. В ходе прямого эфира из Тольятти был также представлен обновлённый состав команды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Lada Sport Rosneft

В 2024 году команда сохранит присутствие в трех дисциплинах. Самое большое количество заводских гоночных Lada выйдет на старт Российской серии кольцевых гонок — в классах «Туринг» (SMP TCR Russia) и «Супер-Продакшн». На машинах Lada Niva Sport команда примет участие в международном ралли «Шелковый путь», которое пройдет по территории России и Монголии. Также пилоты проведут несколько тестовых выездов на этапах Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам.

Во время пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате, журналистов и любителей автоспорта познакомили с новыми составами экипажей. В топовой дисциплине кольцевых гонок — «Туринге» — выступят Иван Чубаров и Максим Туриев, который дебютирует в этом классе.

В классе «Супер-продакшн» поедут Леонид Панфилов и Кирилл Ладыгин. Кстати, Ладыгин впервые выступит в этой дисциплине, перейдя из SMP TCR Russia.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Максим Туриев с юным участником команды

В ралли-рейдах примут участие два экипажа: Дмитрий Воронов — Кирилл Еникеев и Михаил Митяев — Егор Охотников. Прежде Митяев выступал в кольцевых гонках.

В 2024 году продолжит борьбу за призы чемпионата и первенства страны команда гоночной академии клуба Lada Sport Rosneft Junior. На картинговых трассах её будут представлять шесть молодых пилотов.

Генеральным спонсором команды Lada Sport Rosneft с 2015 года является ПАО «НК «Роснефть».