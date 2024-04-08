Киев, 8 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. На Украине ликвидировали группу вертолётчиков Mad Ducks, летавших в марте 2022 года в Мариуполь, сообщает «Российская газета».

Global Look Press

В публикации сказано, что, по информации Telegram-канала «Шёпот фронта», группу вертолётчиков разбили в марте текущего года вместе с её командиром с позывным Петрович.

При этом где и при каких обстоятельствах это произошло, не указывается.

Экипаж украинского вертолёта Ми-8, прозванный Mad Ducks, получил известность после вывоза в марте 2022 года командиров, иностранных советников и секретных документов с «Азовстали». Тогда из четырёх вертолетов ВСУ были сбиты два.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля в Минобороны рассказали, что экипажи российских вертолётов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. В ведомстве уточнили, что вертолётчики использовали для нанесения удара неуправляемые авиационные ракеты С-8.

В конце марта ударная группа российских вертолётов ударила по опорному пункту и скоплению живой силы на купянском направлении в зоне спецоперации.

В ударную группу армейской авиации вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8.

Экипажи вертолётов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.