Москва, 8 апреля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Меру пресечения в виде запрета определённых действий избрали подозреваемому в поджоге стихийного мемориала в Новой Москве, который был посвящён жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 8 апреля сообщила «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео

«Подозреваемому в поджоге мемориала участникам локальных конфликтов в новой Москве 49-летнему безработному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий», — приводит агентство слова собеседника.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, у закладного камня памятника воинам — участникам локальных конфликтов в Новых Ватутинках жителями был создан стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе», туда приносили цветы, свечи и детские игрушки. Мемориал был подожжён в ночь на 5 апреля. Подозреваемого задержали 8 апреля.

Страшно представить, что находится в головах у тех, кто поджигает такие мемориалы, отмечала ранее главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Сжигать последнюю игрушку убитого ребёнка — это больше, чем вандализм, подчеркнула она.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.