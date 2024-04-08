Челябинск, 8 апреля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Полицейские в Челябинске задержали пассажира такси, который с пистолетом напал на водителя и причинил ему травму. Об этом сообщило ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В отдел полиции «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении к ним 23-летнего мужчины с травмой затылка. Он пояснил, что работает таксистом. С одним из пассажиров у него произошёл словесный конфликт, в результате которого клиент причинил ему травму, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители задержали подозреваемого в совершения преступления.

«Им оказался местный житель, 1989 года рождения. Травматический пистолет, используемый им при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции в ходе обыска по месту его жительства», — добавило ведомство.

В региональном отделении МВД пояснили, что разрешение на хранение оружия у задержанного есть. Однако против мужчины возбудили административное дело за нарушение правил его ношения.

Вместе с тем, проверка по факту нападения на таксиста продолжается. Сейчас решается вопрос о квалификации деяния и принятия процессуального решения, уточнило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Москве неизвестный укусил за ногу таксиста, когда тот ожидал пассажира.

Уточняется, что таксист Дмитрий приехал на заказ на 3-й Дорожный проезд, припарковал автомобиль и стал ждать клиента. В это время он разговорился с неизвестным ему мужчиной. Между ними разгорелся конфликт. Мужчина сначала пнул машину, а после этого вцепился зубами в ногу таксиста.

В декабре 2023 года полиция в Санкт-Петербурге задержала курьера службы доставки, поцарапавшего автомобиль такси и угрожавшего водителю этой машины топором.

Правоохранители установили, что конфликт вспыхнул у дома № 1 по проспекту Медиков. В ходе перепалки таксист распылил курьеру в лицо содержимое газового баллончика и уехал. После этого доставщик догнал водителя такси на Вознесенском проспекте и стал угрожать тому топором.