Москва, 8 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома, сообщила 8 апреля пресс-служба Роскосмоса в своём Telegram-канале.

Роскосмос Медиа/ТАСС

«Сегодня на Восточном государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», несущей разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку», — сказано в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты с площадки намечен на 12:00 мск 9 апреля. Примерно через 12 минут после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары».

Как передавало ИА Регнум, 26 марта ракету вывезли на стартовый стол космодрома. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в начале года объявил о намерении осуществить в апреле первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. По его словам, запуск ракеты-носителя перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.

В феврале Борисов анонсировал создание в России ракеты, способной стартовать не только с космодрома. По его словам, сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимаются разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса. У такой ракеты, как и у перспективной ракеты «Амур-СПГ», будет предусмотрено многоразовое использование. Предполагается, что они обе будут базироваться на космодроме Восточный. Создание ракеты ведётся не только в интересах народного хозяйства, на неё также возлагает определённые ожидания Министерство обороны, добавил Борисов.

Предстоящий старт станет первым пуском «Ангары» с Восточного, ранее ракеты этого семейства летали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Так, лёгкая «Ангара-1.2» отправилась с космодрома 9 июля 2014 года, а 23 декабря того же года прошёл старт тяжёлой «Ангары-А5». Всего за последние 10 лет с Плесецка стартовало шесть ракет «Ангара».