Минск, 8 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Белоруссия могла бы сыграть роль третьей силы в российско-украинском конфликте, однако Киев зачем-то обостряет отношения с Минском и пытается вовлечь страну в некие процессы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 8 апреля БелТА.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По его словам, украинские власти, в том числе лидер киевского режима Владимир Зеленский, начинают что-то «подкручивать, подвинчивать». В частности, на стороне ВСУ выступает так называемый белорусский полк Калиновского.

«Но я смотрю, пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристёгивать непонятно к каким процессам. Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин, добавил он, напротив, очень аккуратен и осторожен, так как понимает, что рано или поздно установится мир. Каким он будет, зависит от участников конфликта, но всем будет нужна спокойная, миролюбивая Белоруссия, заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко также заявил, что Белоруссию пока удаётся уберечь от втягивания в горячий конфликт. По его словам, инициатором в том числе информационной войны является оппозиция за рубежом, которая «бегает по разным центрам принятия решений» и просит денег.

В начале апреля белорусский лидер отмечал, что страна готовится к войне, но воевать не хочет. Для армии готовят подразделения и поставляют вооружения и технику, сообщил Лукашенко.