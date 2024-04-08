Владимир, 8 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Владимирскую область в рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск ВС РФ.

Александр Река / ТАСС

«В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединённой группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и специальных служб. Контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена», — написал Медведев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля сообщили в Министерстве обороны сообщили, что с начала 2024 года на службу по контракту в Вооружённые силы России поступило больше 100 тыс. человек.

В 2023 году контракт с ВС России подписали 540 тыс. военнослужащих. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, это позволило создать две резервные армии, шесть дивизий.

Кроме того,Шойгу2 апреля заявил об увеличении количества полигонов для тренировок войск. На данный момент их 240. Полигоны, на которых проходят тренировки, в том числе перед отправкой в зону СВО, позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки. До конца года обустроят ещё пять полигонов, уточнял Шойгу.