Москва, 8 апреля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 8 апреля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у сёл Клещеевка и Красное в ДНР. Украинские войска потеряли свыше 460 бойцов, два танка, два БМП и восемь автомобилей.

Кроме того, противник лишился гаубицы М777 производства США, САУ Krab польского производства, САУ «Акация» и «Гвоздика», двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На купянском направлении, добавил Конашенков, активно действовали подразделения Западной группировки войск. Они нанесли огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле села Синьковка в Харьковской области и села Терны в ДНР.

На этом участке фронта противник за сутки потерял до 25 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-20 и РЛС американского производства AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики овладели опорным пунктом украинских войск на окраинах города Часов Яр в ДНР. Ранее, 5 апреля, советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вошли в пригород. Продвигаясь, российские военные уничтожили несколько сотен военнослужащих ВСУ.

Представитель восточного командования ВСУ Андрей Задубинный в интервью агентству Reuters признал, что в районе Часова Яра для украинских войск сложилась крайне тяжёлая ситуация.