Ереван, 8 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Торжественное восклицание «Ура!» в вооружённых силах Армении планируется заменить на «Кецце», что в переводе с армянского означает «Да здравствует», сообщили 8 апреля в министерстве обороны республики.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В ведомстве заявили, что переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. Уточняется, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас.

«В частности, в нём предусмотрено заменить торжественное восклицание «Ура!» на «Кецце» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав», — говорится в сообщении минобороны, которое приводит «Sputnik Армения».

В то же время авторы не планируют менять слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководство Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, неоднократно делало недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Кроме того, стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир». Армянская сторона уведомила об этом Национальную систему платёжных карт. Карты перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства местных финучреждений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что руководство Армении предаёт свой народ, разрывая связи с Россией ради Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обратил внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.