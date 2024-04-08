Энергодар, Запорожская область, 8 апреля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Над Запорожской АЭС (ЗАЭС) сбили дрон-камикадзе ВСУ, сообщила 8 апреля пресс-служба станции.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока ЗАЭС. Угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было.

«Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрелы станции и объектов её инфраструктуры продолжаются, что способно повлиять на безопасность эксплуатации АЭС, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился.

Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на территории АЭС в момент удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, подчеркнув, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.

В минобороны Украины заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, назвав атаки актами ядерного терроризма. Обстрелы ЗАЭС — очень опасная провокация, которая может иметь очень плохие последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.