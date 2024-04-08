Над Запорожской АЭС сбили дрон-камикадзе ВСУ
Сбитый над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ упал на кровлю энергоблока
Энергодар, Запорожская область, 8 апреля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Над Запорожской АЭС (ЗАЭС) сбили дрон-камикадзе ВСУ, сообщила 8 апреля пресс-служба станции.
Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока ЗАЭС. Угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было.
«Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — сказано в сообщении.
Несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрелы станции и объектов её инфраструктуры продолжаются, что способно повлиять на безопасность эксплуатации АЭС, добавила пресс-служба.
Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС, отметила пресс-служба компании. Один из дронов атаковал купол шестого энергоблока станции. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон на станции не изменился.
Инспекторы МАГАТЭ, находившиеся на территории АЭС в момент удара, впервые с 2022 года подтвердили атаку и сообщили о трёх попаданиях в конструкцию защитной оболочки главного реактора. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, подчеркнув, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.
В минобороны Украины заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, назвав атаки актами ядерного терроризма. Обстрелы ЗАЭС — очень опасная провокация, которая может иметь очень плохие последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.