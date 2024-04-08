Киев, 8 апреля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Песня «Да, я русский», которая входит в альбом «Сделано в России!», заняла второе место в топ-50 самых прослушиваемых треков в украинской версии музыкального сервиса Spotifу.

KONSTANTIN KOKOSHKIN/Global Look Press

Об этом 8 апреля пишет «Царьград», опубликовав скриншот-фрагмент плейлиста.

После того как информация разошлась по социальным сетям, трек был вычеркнут из списка хитов.

Песню «Да, я русский» исполняют артисты Наверное поэт, Якоръ, Even Cute и Ernest Merkel. Авторы текста отмечают русскую идентичность, подчёркивают сильное чувство принадлежности и подлинности к русской культуре.

Как передавало ИА Регнум, в январе депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» София Федина заявляла, что украинские власти не смогли полностью ограничить доступ к контенту из России для жителей Украины. Парламентарий пояснила, что население использует VPN-сервисы, чтобы обойти ограничения, и люди смотрят то, что считают нужным.

В октябре 2023 года служивших в Закарпатье украинских пограничников наказали за прослушивание песен российской группы «Руки вверх!» и отправили на передовую. Об этом рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского отряда пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

В этом же месяце говорящая на русском языке жительница Одессы пыталась запретить уличному музыканту исполнять песни по-русски. Очевидцы спросили одесситку, почему в таком случае она сама говорит на этом же языке, на что она ответила, что старается говорить на «мове», но вновь перешла на русский.

Ранее, 1 августа, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о штрафах за прослушивание и исполнение русских песен в общественных местах. Планируется, что таким образом можно будет регулировать работу точек торговли, питания и услуг, не поддерживающих национальный музыкальный продукт и публично использующих музыкальный продукт «государства-агрессора».