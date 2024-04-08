Москва, 8 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Ильёй Шестаковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков

«Руководитель федерального агентства по рыболовству доложил президенту о результатах работы ведомства за предыдущий год и о планах на ближайшую перспективу», — сказано в сообщении.

Шестаков доложил президенту, что российскими рыбаками добыт рекордный улов за последние 30 лет — 5,3 миллиона тонн. Как отметил глава ведомства, основной вид улова — это минтай. По словам Шестакова, за 2023 год фиксировалась хорошая лососевая путина.

«Добыли второй по значимости рекорд за всю историю наблюдений: у нас было 670 тысяч, а в этом году — 609», — добавил глава Росрыболовства.

Шестаков отметил, что объём инвестиций в этом году запланирован в размере 300 миллиардов. Также планируется построить 105 судов, уточнил он.

Кроме того, президент и руководитель агентства обсудили использование отечественного оборудования. По словам Шестакова, суда, построенные на отечественных верфях, хорошего качества и показывают очень хорошие результаты.

Как передавало ИА Регнум, во время послания Федеральному собранию 29 февраля президент предложил часть средств от продажи рыболовных квот направить на развитие основных рыболовецких населённых пунктов.

17 января поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о расширении субсидирования перевозок рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Шестаков, в свою очередь, заявил, что в настоящее время субсидии распространяются только на минтай, но их можно расширить на лососёвые и сардины иваси при условии выделения дополнительных средств в объёме около 1 млрд рублей. Президент отметил, что такая поддержка расширила бы доступ граждан к качественной отечественной продукции, и попросил министерства финансов и сельского хозяйства проработать вопрос.

В июне прошлого года Путин подписал закон, согласно которому распределение квот на вылов водных биоресурсов будет проводиться в электронном формате в виде аукциона. Документ вступит в силу 1 сентября этого года.