Москва, 8 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ обнаружили бывшего полковника Главного следственного управления (ГСУ) СК Александра Избенко, подозреваемого в растрате, в Донецке, пишет 8 апреля газета «Коммерсантъ».

Global Look Press

По данным издания, Избенко уехал в Донецк в сентябре 2023 года, когда узнал о грозящем ему уголовном преследовании. Он не стал дожидаться завершения процедуры инвентаризации имущества, после которого находившиеся в производстве уголовные дела и вещественные доказательства по ним передаются другим следователям, и в сентябре 2023 года подал рапорт об увольнении из СКР по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

У проверяющих, в частности, возникли вопросы к полковнику. 12 октября было заведено уголовное дело по статье об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет колонии). Но обнаружить следователя не удалось, к поискам присоединилась ФСБ.

Обнаружила Избенко спецслужба в зоне проведения СВО. Там он, по версии своих же коллег, банально скрывался у родителей своей гражданской супруги, а не участвовал в боевых действиях.

Экс-полковника доставили в Москву, где предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, а затем поместили под арест. По версии следствия, экс-полковник похитил имущество в ходе расследования одного из уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, экс-полковник Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В их числе дела о крушении в 2011 году самолёта Ту-134 авиакомпании «Русэйр», катастрофе в 2014 году в аэропорту Внуково самолёта Falcon 50, взрыве над Синайским полуостровом Airbus 321.

Среди последних громких расследований Избенко — дело против 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года массовую стрельбу в казанской гимназии № 175. Погибли семь учеников восьмого класса, еще 23 человека пострадали, стрелка приговорили к пожизненному сроку.