Москва, 8 апреля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Большая часть нынешних французских политиков забыла, что именно СССР по итогам Второй мировой войны отнёс Францию к числу держав — победителей нацизма. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время круглого стола, приуроченного к 210-летию взятия Парижа русской армией.

РИА Новости / Илья Питалев

«Советский Союз в лице Сталина, когда подписывался акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, посадил французского представителя на сторону держав-победителей. Мы все это помним», — рассказал Сергей Нарышкин.

Глава СВР отметил, что об этом помнил и «великий французский и мировой лидер», президент Франции, генерал Шарль де Голль.

«Но во всяком случае большая часть нынешнего политического класса во Франции об этом, к сожалению, забыла», — посетовал председатель Российского исторического общества.

Нарышкин подчеркнул, что СССР сделал такой шаг в отношении Франции, несмотря на то что кроме памяти о лётчиках эскадрильи «Нормандия — Неман» и о французском Сопротивлении сохранилась память и о том, что под знамёнами Гитлера на русскую землю пришли полки и дивизии французов.

Как передавало ИА Регнум, в ходе круглого стола Сергей Нарышкин также напомнил, что Россия после капитуляции Парижа в 1814 году не позволила европейским странам разделить Францию на несколько частей, таким образом сохранив её как европейскую державу. Он отметил, что она не просто помогла народам Европы завершить кровопролитную войну, но и способствовала установлению справедливого послевоенного мироустройства.

Ранее с 210-летием взятия Парижа русской армией власти Парижа и Франции поздравила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что тогда предшественники нынешних французских политиков не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились.

При этом Захарова заявила, что Россия за мир и сотрудничество, но на равноправной основе.