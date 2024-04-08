Оренбург, 8 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба администрации города.

Егор Алеев/ТАСС

Согласно данным оренбургского гидрометцентра, уровень воды в Урале увеличился за шесть часов на 21 см и по состоянию на 14:00 составляет 893 см. При этом опасное значение — 930 см.

Также отмечается, что уровень реки Сакмара у Татарской Каргалы прибавил 9 см за прошедшие шесть часов и сейчас составляет 792 см.

По прогнозам, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться, уровень воды превысит опасное значение. Находящихся в зоне подтопления жителей Оренбурга предупредили о необходимости покинуть дома.

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Как передавало ИА Регнум, мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что масштаб наводнения в городе ожидается беспрецедентным. По его словам, последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

Также глава города сообщил, что уровень воды в Оренбурге, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, жителям города необходимо срочно эвакуироваться.

Ранее 8 апреля Салмин допустил, что Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен и отключён в случае критического развития ситуации с паводком.

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы информировал, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории. Также он сообщил, что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками в Оренбургской области. Российский лидер дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым.