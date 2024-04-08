Москва, 8 апреля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик Илья, которого сбили террористы у «Крокус Сити Холла», уже дома, его выписали из больницы. Об этом 8 апреля сообщил телеканал RT.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

По словам матери ребёнка, ему купили коляску, на которой он ездит по квартире, от кровати до кухни.

«Ходить пока нельзя, надо, чтобы ключица заросла, потом на костыли можно будет вставать», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, сбегавшие с места теракта в Подмосковье на автомобиле Renault боевики намеренно сбили восьмилетнего ребёнка. Женщина вместе с сыном сумели выбраться из «Крокус Сити Холла» без каких-либо травм и оказались на обочине, когда террористы на автомобиле на бешеной скорости уезжали от концертного зала.

Мальчика увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы, перелом бедра и ушиб лёгких.

Позже стало известно, что мальчик занимается хоккеем. Его поддержали многие известные хоккеисты, в том числе нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.