Лондон, 8 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. На Украине полностью уничтожены несколько электростанций, пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники из украинских властей.

Александр Река/ТАСС

В материале отмечается, что руководство Украины считает сегодняшний ущерб энергетической инфраструктуре хуже, чем нанесённый в период с 2022 по 2023 года.

«Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области… были почти полностью разрушены», — говорится в публикации.

8 апреля стало известно, что транзитная подстанция «Лосево» в Харькове получила повреждения.

Как передавало ИА Регнум, компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении объектов энергетики в Одесской области в ночь на 5 апреля.

Отмечалось, что в Одесской области повреждение получила часть оборудования. При этом перебоев с подачей электричества потребителям не было. Компания заявила, что объекты пострадали в результате атаки.

Также «Укрэнерго» сообщила, что произошли технические повреждения в электросетях в Харьковской области.

В свою очередь официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в течение недели российские военные нанесли 39 групповых ударов по объектам на территории Украины, в том числе энергетическим, не уточняя регионы. Как отметил представитель Минобороны, удары российские военные нанесли в ответ на атаки ВСУ на энергетические и нефтегазовые объекты в России.

С 5 марта этого года на Украине снизили мощность энергоблоков одной из атомных электростанций. Этот шаг связали с выводом в ремонт высоковольтной линии электропередачи. Компания «Укрэнерго» не уточнила, на какой из АЭС проводились работы.

22 марта стало известно, что остановилась крупнейшая на Украине Днепровская ГЭС (Днепрогэс). 29 марта в Одессе аварийно отключилась подстанция из-за чего без света остались два района.

31 марта министерство энергетики Украины объявило о введении в Харькове графиков почасовых отключений электроэнергии.