Иркутск, 8 апреля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Иностранца, разыскиваемого по линии Интерпола за убийство двоих военнослужащих в 1997 году, задержали в Иркутске. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба главного управления МВД России по Иркутской области.

ГУ МВД по Иркутской области

По данным следствия, мужчина входил в бандформирование в своей стране и 26 лет назад участвовал в убийстве двух солдат, которые искали его двоюродного брата-дезертира. Родственники разыскиваемого заманили военнослужащих в жилище, связали, а затем обезглавили.

В отношении участника банды возбудили уголовное дело, но он сумел скрыться от правоохранительных органов. В феврале 2024 года мужчину объявили в международный розыск по линии Интерпола.

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Сотрудники полиции и Росгвардии задержали иностранца возле одной из автозаправочных станций в Иркутске, он помещён под стражу. Мужчина находился в России с нарушением миграционного законодательства. Решается вопрос о выдаче его на родину.

Правоохранителям задержанный заявил, что только присутствовал при расправе со срочниками. Он рассказал, что его родственник хотел убежать из армии, но сослуживцы «ему мешали».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Кременная в ЛНР полицейские задержали украинского гражданина, подозреваемого в убийстве 23-летней жительницы Орла в 2000 году. Мужчина признался, что 24 года назад напал на девушку ради ценных вещей. Забрав их, он закопал тело в лесу, а впоследствии скрылся у себя на родине.