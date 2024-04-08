Москва, 8 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В 2023 году в России были открыты десятки новых месторождений полезных ископаемых и было обеспечено воспроизводство основных видов стратегического минерального сырья, отметил президент Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава государства 8 апреля поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

«Только за минувший год были открыты десятки новых месторождений полезных ископаемых, обеспечено воспроизводство основных видов стратегического минерального сырья, реализуются масштабные проекты в Арктике и на континентальном шельфе», — отметил президент в поздравительной телеграмме.

Российским геологам есть чем гордиться, подчеркнул глава государства.

Перед отраслью стоят масштабные задачи, от эффективного решения которых во многом зависит социально-экономическое развитие России, укрепление её промышленного, энергетического и оборонного потенциала, а также повышение качества жизни людей, добавил Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что российские геологи и в дальнейшем будут работать с полной отдачей, уделяя внимание внедрению энергосберегающих и экологически чистых технологий, ставить амбициозные цели и добиваться успеха.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что роль Дальнего Востока для будущего России и её позиции в многополярном мире исключительно велика. Глава государства напомнил, что в регионе находятся важные стратегические предприятия, железные дороги, морские порты, месторождения полезных ископаемых и драгоценных металлов.

Арктика обладает колоссальным потенциалом, и Россия связывает с этим регионом вопросы обеспечения национальной безопасности и энергетического укрепления, отмечал Владимир Путин в декабре 2023 года в ходе совещания по развитию арктических городов. Развитие и обустройство этих территорий стали неоспоримым приоритетом России, добавил президент.