Москва, 8 апреля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Россия после капитуляции Парижа в 1814 году не позволила европейским странам разделить Францию на несколько частей, таким образом сохранив её как европейскую державу, заявил 8 апреля директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Русская армия входит в Париж (1814)

В 1814 году Россия не просто помогла народам Европы завершить кровопролитную войну, но и способствовала установлению справедливого послевоенного мироустройства, отметил Нарышкин в ходе круглого стола, приуроченного к 210-летию взятия Парижа русской армией.

«Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побеждённую Францию, что могло бы нарушить баланс сил. Таким образом, Россия сохранила Францию как великую европейскую державу», — сказал директор СВР.

Венский конгресс, организованный после победы над наполеоновской Францией при ведущей роли российской дипломатии, выработал новую систему международных отношений, которая обеспечила Европе несколько десятилетий мира и действовала до тех пор, пока не была разрушена самими европейскими державами, в том числе бывшими союзниками России, выступившими против неё в ходе Крымской войны, добавил Нарышкин.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта, в годовщину взятия Парижа союзными русско-прусской и русско-немецко-австрийской армиями, сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, делающий заявления о возможности отправки войск в зону конфликта на Украине, возможно, не осведомлён о судьбе армии французского императора Наполеона, крах которой начался после вторжения в Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь в тот же день поздравила мэра Парижа Анн Идальго и власти Франции с 210-летием входа русской армии в Париж. Предшественники нынешних руководителей Франции не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились, Москва выступает за мир и сотрудничество, но на равноправной основе, подчеркнула Захарова.