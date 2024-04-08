Москва, 8 апреля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В Москве началась реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот», сообщил 8 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

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Собянин напомнил, что объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице был построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, а за время своего существования он неоднократно реконструировался.

В настоящее время Дворец культуры состоит из двух строений, соединённых переходом. В ходе реставрации, отметил мэр столицы, в первом строении предстоит раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проёмы, а также демонтировать позднюю цементную штукатурку и отреставрировать декоративные элементы.

«В интерьерах второго строения и перехода решили сохранить облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времён строительства ДК», — написал Собянин в Telegram-канале.

После реставрации Дворец культуры превратится в арт-квартал и станет настоящей точкой притяжения, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Собянин заявил, что в Москве появятся новые жилые и деловые кварталы на месте полузаброшенных территорий. Так, на части территории бывшей промзоны Карачарово в Нижегородском районе планируют построить общественно-деловые объекты: торговый центр, гостиницу, отделения банков, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем.

В районах Левобережный и Ховрино появятся школа и детский сад, а также жилые дома для переселения горожан по программе реновации. Последние планируют построить и в районе Зюзино.