Москва, 8 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала пятерых организаторов узла связи в России, которые обеспечивали работу украинских call-центров, занимающихся телефонными мошенничествами, сообщили 8 апреля в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Кадр из видео

«Во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узлa связи, использовавшегося украинскими call-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, с использованием только одного узлa связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей.

Пятерым задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Они заключены под стражу.

«Изъяты средства компьютерной техники и связи, оборудование, используемое в противоправной деятельности, денежные средства и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества. Получены исчерпывающие доказательства инкриминируемой преступной деятельности», — добавили в ФСБ.

Также ФСБ опубликовала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств. Как следует следует из видео допроса одной из задержанных, компания, через которую украинские call-центры похищали деньги у российских граждан, зарегистрирована в Турции.

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В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк информировала, что в состав преступной группы входили жители нескольких регионов. С 2022 года мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, после чего убеждали россиян перевести сбережения и кредитные средства на так называемые безопасные счета.

«По местам жительства участников организованной группы и в используемых ими офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Московской и Ленинградской областей проведены обыски», — сообщила она.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества. Есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, отметил министр.

Глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике в марте заявил, что деятельность колл-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Помимо этого пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось, поступают они с Украины.

Президент России Владимир Путин 6 апреля ввёл миллионные штрафы за спам-звонки. Согласно документу, ужесточили ответственность за такие вызовы и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.