Ногинск, Московская область, 8 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В деле о расстреле полицейских в Подмосковье появился новый подозреваемый. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Alexey Belkin/Global Look Press

«Полиция разыскивает 34-летнего Василия Б., который, предположительно уехал с места преступления на мотоцикле «Хонда», либо «Ямаха». Так же он может передвигаться на автомобиле «Нива Бронто», — следует из текста.

Канал уточняет, что ориентировку на подозреваемого разослали всему личному составу правоохранителей Москвы, области, а также ближайших регионов.

Кроме того, следует предупреждение о том, что преступник может быть вооружён и опасен.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля в Подмосковье наркосбытчик совершил вооружённое нападение на двух сотрудников полиции.

Они накануне обнаружили тайник с наркотическими веществами. Правоохранители выжидали наркокурьера в засаде на границе Фряново и Черноголовки.

При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погиб один сотрудников полиции, второй был ранен.

По предварительной информации, после этого курьер направился на мотоцикле в сторону Санкт-Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Позже в Твери правоохранители задержали подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских в Московской области — 52-летнего Филиппа Ж. Однако в ходе допроса выяснилось, что он якобы ни на кого не нападал и со 2 апреля не управлял своим мотоциклом, внешний вид которого соответствует ориентировке.