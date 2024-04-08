В Самарской области при эвакуации перевернулась лодка с пассажирами
Кинель, Самарская область, 8 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Самарской области при эвакуации людей из затопленного района перевернулась лодка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «112».
Отмечается, что происшествие произошло в районе села Полудни Кинель-Черкасского района. При переправе по затопленному району лодка не выдержала перегруза и перевернулась с девятью людьми на борту, включая шестилетнего ребёнка.
Уточняется, что людям удалось справиться с потоком воды, зацепившись за ветки деревьев. Им пришлось находиться около часа в воде, дожидаясь помощи. После того, как людей достали из воды, их обогрели и передали медработникам.
По данным Telegram-канала, управляющий лодкой мужчина находился в алкогольном опьянении.
Как передавало ИА Регнум, замглавы МЧС России Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы заявил, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории.
Он добавил, что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.
8 апреля президент России Владимир Путин в связи с паводками дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым.
Спасатели в Оренбургской области эвакуируют людей, которые не смогли вовремя покинуть зону затопления, и домашних животных. Волонтёры из Донбасса предложили свою помощь.
Сильнее всего вода поднялась в городе Орске в районе Старый город. Здесь 5 апреля произошло частичное разрушение дамбы под давлением воды реки Урал.
Как сообщила мэрия Орска, в городе при патрулировании затопленных районов обнаружили тела четырёх человек. Смерть ни одного из них не связана с наводнением.