Оренбург, 8 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Уровень воды в Оренбурге, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение, жителям города необходимо срочно эвакуироваться. Об этом 8 апреля сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Сергей Медведев/ТАСС

«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию!» — написал он в Telegram-канале.

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Салмин добавил, что ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться, уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение.

«Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что масштаб наводнения в городе ожидается беспрецедентным.

По его словам, последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

Мэр города уточнил, что на данный момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга. Он призвал горожан не дожидаться критических отметок поступающей воды.

Ранее 8 апреля Салмин допустил, что Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен и отключён в случае критического развития ситуации с паводком.