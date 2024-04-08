Москва, 8 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Новой Москве задержали подозреваемого в поджоге мемориала, посвящённого участникам локальных конфликтов, сообщила 8 апреля пресс-служба столичного управления МВД.

Кадр из видео

Поджог был совершён в ночь на 5 апреля. У памятника располагался стихийный мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Ночью 5 апреля 2024 года на территории Новой Москвы был совершен поджог мемориала, посвящённого участникам локальных конфликтов. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО МВД России по г. Москве совместно с оперативниками МО МВД России «Коммунарский» по г. Москве в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель», — сказано в сообщении МВД.

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Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников), отметила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, у закладного камня памятника воинам — участникам локальных конфликтов в Новых Ватутинках жителями был создан стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокусе», туда приносили цветы, свечи и детские игрушки. Мемориал был подожжён в ночь на 5 апреля.

Страшно представить, что находится в головах у тех, кто поджигает такие мемориалы, отмечала ранее главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Сжигать последнюю игрушку убитого ребёнка — это больше, чем вандализм, подчеркнула она.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 145 человек, включая шестерых детей, пострадали не менее 550 человек.