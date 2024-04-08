Москва, 8 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Военный союз США и Японии де-факто присутствует, а размещение американских войск в стране всегда мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещён в Японии, кстати, вблизи наших границ», — сказал Песков.

Он напомнил, что военное присутствие США всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование проблемы мирного договора.

Как ранее передавало ИА Регнум, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна продолжит придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией и решение территориального вопроса. По его словам, отношения двух стран находятся в таком положении, когда перспективы ведения переговорного процесса не видны.

Российские власти ранее неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют.

Так, в январе 2023 года Песков заявил, что Токио не прилагает никаких усилий для нормализации отношений с Москвой и не идёт на компромиссы. Напротив, Япония присоединилась к стану недружественных России государств. Представитель Кремля также указывал на отсутствие конструктивности со стороны Токио в двусторонних отношениях.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в январе 2024 года заявил, что Москва может подписать мирный договор с Токио, но Курилы — это не спорная территория, а часть России.