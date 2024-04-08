Москва, 8 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) являются очень опасной провокацией, заявил 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Надо засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная провокация, имеющая очень плохие и негативные последствия», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 апреля беспилотники ВСУ атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, в результате чего ранения получили трое сотрудников ЗАЭС. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон не изменился.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевский режим остановить атаки и подчеркнула, что киевский режим, совершая удары по ЗАЭС, не отдаёт себе отчёт в том, что таким образом совершает акт ядерного терроризма.