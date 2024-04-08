Оренбург, 8 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Уральский водозабор в Оренбурге может быть затоплен и отключён в случае критического развития ситуации с паводком, заявил 8 апреля мэр города Сергей Салмин.

Егор Алеев/ТАСС

«При критическом развитии ситуации, а это уровень 10 метров, может быть затоплен Уральский водозабор», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, после того как будет отключена насосная станция, без воды может остаться около 30% населения.

«Но это не значит, что вода будет окончательно отключена, она будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора», — добавил мэр.

Вода будет поступать везде — единственное, может не хватать давления в трети города в высотных домах, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что масштаб наводнения в городе ожидается беспрецедентным.

По его словам, последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

Мэр города уточнил, что на данный момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга. Он призвал горожан не дожидаться критических отметок поступающей воды.

По состоянию на утро 8 апреля в Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.