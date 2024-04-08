Москва, 8 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Более 80% продуктов питания в рационе жителей Москвы приходится на товары отечественных производителей. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ponchikov.net Продукты питания

«За 10 лет доля российской продукции в общем объеме потребления города увеличилась на 15 процентных пунктов — с 69 до 84%», — отметила она. На сегодняшний день отечественные производители в полном объеме обеспечивают спрос жителей Москвы на сахар, молоко, подсолнечное масло и хлеб.

Кроме того, представленность российского мяса и мясных продуктов на московском рынке за те же 10 лет выросла с 56 до 94%, молочных продуктов — с 68 до 85%, овощей — с 50 до 72%, рыбы и консервов — с 60 до 80%.

Продукты в Москву поставляют более 80 регионов России, добавила Наталья Сергунина. Больше половины поставок приходится на Центральный федеральный округ.

Для знакомства столичных жителей с разнообразием российских продуктов Москва предлагает новые торговые и гастрономические форматы. Так, в городе проводят региональные ярмарки и тематические фестивали. Также в меню ресторанов все чаще включают блюда из отечественных продуктов.

Ранее Наталья Сергунина сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве в туристической сфере между Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью. Стороны соглашения будут участвовать в международных мероприятиях и проводить ознакомительные туры по городам для иностранных коллег.