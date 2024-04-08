Оренбург, 8 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области поступило более 10,5 тыс. заявлений на оказание помощи пострадавшим из-за паводка. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«В настоящее время поступило 10 520 заявлений, из них 7320 — об оказании единовременной помощи пострадавшим в результате ЧС, 3,2 тыс. об оказании финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас принято решение о назначения выплат по 276 заявлениям об оказании единовременной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на утро 8 апреля в Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

В Новотроицке людей начали эвакуировать после перелива воды через дамбу. Уровень воды в городе достиг 8,5 метра. Масштаб наводнения в Оренбурге будет беспрецедентным, предупредил мэр города Сергей Салмин.

Самая сложная обстановка наблюдается в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы. Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей тех, кто проживает в зоне подтопления.