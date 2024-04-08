Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Целостность дамбы нарушена у посёлка Лесоторговый в Орске, сообщается 8 апреля в Telegram-канале администрации города.

РИА Новости

«Поступила оперативная информация о нарушении целостности тела дамбы около поселка Лесоторговый», — говорится в сообщении.

Там добавили, что из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно.

«Во избежание серьёзных последствий жителям посёлка необходимо срочно эвакуироваться», — заключили в администрации.

Как передавало ИА Регнум, более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка.

В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Самая сложная обстановка наблюдается в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы.