Оренбург, 8 апреля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Около 50 мостов в Оренбургской области закрыты для движения транспорта на период прохождения паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Владимир Смирнов/ТАСС

«На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 47 мостовых сооружений», — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что за сутки повышение уровня воды в водоёмах региона составило от 8 до 30 см. В Орске, сильнее всего подтопленном из-за прорыва дамбы, уровень реки Урал упал на 9 см — до 963 см. В Оренбурге река за сутки поднялась на 16 см — до 872 см.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на утро 8 апреля в Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Превентивная эвакуация объявлена в посёлке Лесоторговый в Орске. Людей вывезут из опасной зоны до того, как ситуация станет критической.

В Новотроицке людей начали эвакуировать после перелива воды через дамбу. Уровень воды в городе достиг 8,5 метра. Масштаб наводнения в Оренбурге будет беспрецедентным, предупредил мэр города Сергей Салмин.