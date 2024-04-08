Новотроицк, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области началась эвакуация жителей после перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Егор Алеев/ТАСС

«С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по её отсыпке. Дамба, по словам новотройчан, была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье», — написал глава области в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской в подготовленные пункты временного размещения.

По словам Паслера, уровень воды в городе достиг 8,5 метра. Спецтехника и оперативные службы работают на месте, добавил он.

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Ранее в этот же день в посёлке Лесоторговый в Орске была объявлена превентивная эвакуация в условиях паводка. Людей на автобусах перевезут в пункт временного размещения, развёрнутый на улице Юлина в одной из школ. Посёлок Лесоторговый — район в восточной части Орска вблизи реки Урал.

Как передавало ИА Регнум, мэр города Сергей Салмин предупредил, что масштаб наводнения в городе ожидается беспрецедентным.

По словам главы Оренбурга, последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

Мэр города уточнил, что на данный момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга, призвав горожан не дожидаться критических отметок поступающей воды.