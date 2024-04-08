Санкт-Петербург, 8 апреля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге раненую 20-летнюю девушку вытащили из Невы. Об этом 8 апреля сообщила «Фонтанка».

Алексей Даничев/РИА Новости

По информации издания, тонущую девушку заметили у Литейного моста. Она находилась в воде с рюкзаком, и её быстро уносило течением.

Прохожий незамедлительно вызвал спасателей, которые не дали ей утонуть. Пострадавшую отвезли в Мариинскую больницу с переохлаждением и резаными ранами.

По предварительным данным, состояние девушки оценивается как среднетяжёлое.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге достали тело женщины из упавшего в Неву автомобиля. Стражи порядка Невского района получили сообщение о том, что напротив дома 18 на Рыбацком проспекте в реке Неве затонула машина, в салоне которой находилась пассажирка. По данным СМИ, женщина работала медсестрой. Полицейские установили, что 31-летний водитель не обеспечил неподвижное состояние автомобиля, в результате транспортное средство скатилось в Неву и ушло под воду.