* признан террористическим и запрещён в РФ

Донецк, 8 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в нескольких километрах от Часова Яра колонну из нескольких грузовиков с боевиками украинского националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Ударами наших ВКС в нескольких километрах от Часового Яра уничтожена колонна грузовиков с резервным личным составом вооружённых формирований Украины. Есть разведданные, которые свидетельствуют о том, что внутри машин были десятки человек 3-й бригады, которая была создана Киевом на базе «Азова», — рассказал он ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Кимаковский сообщил, что подразделения Вооружённых сил России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра в и вышли к жилой застройке.

Он добавил, в ходе наступления российские штурмовики выбили украинских военных из нескольких крупных и «особым образом» оборудованных опорных пунктов, уничтожив несколько сотен боевиков киевского режима, в том числе из состава элитных подразделений.

Ранее советник главы ДНР сообщал о том, что перед началом входа в Часов Яр российские военные взяли под огневой контроль дороги, ведущие в этот город.