Москва, 8 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил сформировать в рамках конкурса семей Всероссийский родительский комитет. Соответствующий перечень поручений опубликован 8 апреля на сайте Кремля.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Это у нас семейное»

«Сформировать в рамках проведения Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» Всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности», — говорится в документе.

Доклад необходимо предоставить до 1 августа 2024 года, ответственные — министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов пообещал поручить министру просвещения Сергею Кравцову создать Всероссийский родительский комитет.

Глава государства подчеркнул важность понимания, чем именно будет заниматься комитет, но саму идею одобрил, заявив, что она «звучит красиво». Путин обратил внимание на слова одной из женщин о том, что школьные родительские комитеты помогают решать определённые вопросы.