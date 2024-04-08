Пекин, 8 апреля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. США не должны дискредитировать нормальные межгосударственные отношения России и Китая. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ответ на обвинения Штатов в военной помощи РФ.

Анна Раткогло/РИА Новости Здание Министерства иностранных дел Китая

«В отношении того, что считают Соединённые Штаты о российско-китайских отношениях или о поддержке Китая, необходимо подчеркнуть, что соответствующая страна не должна очернять или нападать на нормальные межгосударственные отношения между КНР и РФ», — подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля министр финансов США Джаннет Йеллен заявила на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, что китайскому бизнесу могут грозить последствия за поддержку России в конфликте с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters.

Она подчеркнула, что это касается и поддержки российской оборонно-промышленной базы.