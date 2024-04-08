Москва, 8 апреля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть вопрос о проведении конкурса «А ну-ка, девушки!». Об этом говорится в перечне поручений по итогам прошедшей 15–16 февраля рабочей поездки в Свердловскую и Челябинскую области.

РИА Новости

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» по проведению корпоративного конкурса «А ну-ка, девушки!» — сказано в документе.

Доклад по этому поручению ожидается до 1 ноября 2024 года. Ответственные — высшие должностные лица субъектов РФ.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля во время общения Путина с коллективом «Уралвагонзавода» к президенту обратилась сотрудница предприятия и высказала идею возрождения творческого конкурса «А ну-ка, девушки». Она рассказала, что на заводе проходит корпоративный конкурс с аналогичным названием, и отметила, что во времена СССР такие мероприятия носили более масштабный характер. Глава государства поддержал эту идею.