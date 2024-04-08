Москва, 8 апреля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах общего пользования. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств, прошедшей 22 февраля 2024 года.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров», — сказано в документе.

Доклад правительства по этому поручению ожидается до 1 декабря 2024 года, далее — ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Путин прибыл на один из участков трассы М-12 под Казанью за рулём КамАЗа. Вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным он приехал из Казани в многофункциональную зону дорожного сервиса. Там президенту продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии автодороги. Всего на трассе создадут 32 МФЗ для обслуживания автомобилистов и отдыха.