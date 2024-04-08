Москва, 8 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Россия оставит в неприкосновенности здание украинского посольства в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом сообщил глава второго департамента стран СНГ России Алексей Полищук.

Антон Денисов/РИА Новости

«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства», — сказал он ТАСС.

По словам дипломата, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае их разрыва государство пребывания «должно даже в случае вооружённого конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами».

Полищук добавил, что это относится и к дипломатической собственности России на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, сообщили 10 февраля в МИД РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что в дипломатии существует принцип взаимности, поэтому было принято решение прекратить договоры аренды. Украинскую сторону в установленном порядке об этом проинформировали.

С февраля 2022 года посольство Украины в Москве перестало выполнять свои функции. В начале марта того же года со здания дипмиссии был спущен флаг, а также демонтирована табличка, информирующая о нахождении там посольства. В апреле 2023 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет разорвал договор аренды на земельные участки российского посольства.