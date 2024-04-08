Оренбург, 8 апреля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки увеличился на 16 см и достиг отметки 872 см, сообщает 8 апреля пресс-служба мэрии города.

Егор Алеев/ТАСС

«Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см», — отметили городские власти.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы поднялся на 30 см — до 783 см. Опасной считается отметка 870 см.

В мэрии отметили, что специалисты ожидают пика паводка 10 апреля. На территориях в поймах Урала и Сакмары сложилась критическая ситуация. Там подтоплены 2015 приусадебных участков и 1535 домовладений. За сутки их число увеличилось на 231 и 188 соответственно. Эвакуированы 786 человек, в том числе 35 детей.

Вода начала отступать в районе села Краснохолм, стабилизируется обстановка в районе посёлка Бёрды.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области при прохождении паводка подтоплено более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В регионе введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.