Тверь, 8 апреля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Твери подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских в Московской области, сообщает 8 апреля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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«52-летнего Филиппа Ж. задержали в поселке Химинститута и доставили на допрос в Московский отдел полиции», — говорится в сообщении.

По словам самого задержанного, он якобы ни на кого не нападал и не управлял со 2 апреля своим мотоциклом, внешний вид которого соответствует ориентировке.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля двое сотрудников полиции подверглись вооружённому нападению наркосбытчика в Подмосковье.

Сообщалось, что тайник с наркотическими веществами обнаружили накануне, полицейские выжидали наркокурьера в засаде на границе Фряново и Черноголовки.

При задержании наркосбытчик открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погиб один сотрудник полиции, другой получил ранения. По предварительной информации, после этого курьер направился на мотоцикле в сторону Санкт-Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).