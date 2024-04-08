Самара, 8 апреля, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В Самарской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли два человека, сообщили 8 апреля в региональном министерстве здравоохранения.

ГИБДД Самарской области

«В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Отмечается, что четырём пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Авария произошла на 26-м километре автодороги Урал — Муханово. Водитель автобуса превысил скорость и допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Как передавало ИА Регнум, 7 января на трассе М-5 «Урал» в районе Старого Ермакова в Самарской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Автобус следовал по маршруту Казань — Самара. Пострадали три человека.

2 апреля 15 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Петушинском районе Владимирской области.