Москва, 8 апреля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Бывшего полковника СКР Александра Избенко, подозреваемого в растрате, нашли в Донецке. В зоне проведения военной спецоперации он скрывался от следствия, пишет 8 апреля «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА Регнум

В зону СВО Избенко, занимавший пост заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР, отправился в сентябре 2023 года. Перед этим он написал рапорт об увольнении по выслуге лет.

Избенко, отмечает издание, узнал о грозящем ему уголовном преследовании. Он отключил мобильный телефон и поселился в ДНР у родителей своей гражданской супруги.

Осенью Избенко уведомил руководство о намерении выйти на пенсию, после чего началась так называемая процедура инвентаризации имущества, необходимая для передачи дел другим следователям. До её завершения Избенко уволился из СКР. В ходе проверки к Избенко возникли вопросы, после чего было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Найти экс-полковника смогли сотрудники ФСБ, он был задержан 26 октября 2023 года.

Избенко доставили в Москву, где предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, а затем поместили под арест. По версии следствия, экс-полковник похитил имущество в ходе расследования одного из уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, экс-полковник Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В их числе дела о крушении в 2011 году самолёта Ту-134 авиакомпании «Русэйр», катастрофе в 2014 году в аэропорту Внуково самолёта Falcon 50, взрыве над Синайским полуостровом Airbus 321. Также Избенко участвовал в расследовании дела о стрельбе в одной из гимназий Казани в 2021 году.