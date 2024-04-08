Москва, 8 апреля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Средствам массовой информации западных стран были даны указания не упоминать число жертв теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров произошедшего, заявили 8 апреля в МИД России.

Alexey Belkin/Global Look Press

В ведомстве отметили, что редакциям ведущих западных изданий были даны конкретные указания по закреплению в информпространстве собственной версии событий вокруг теракта о причастности группировки ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) к его организации, отрицанию связей исламистов с правительством Украины или западными спецслужбами, дискредитации результатов расследования и продвижению разного рода конспирологических версий о причастности российских спецслужб.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа», — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

В ведомстве отметили, что особую циничность попыткам западных стран отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии, а именно не упоминать число жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. По информации Главного управления МЧС по Московской области, ещё более 500 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей, которых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

27 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Он отметил, что террористы не смогли бы организовать атаку самостоятельно, им помогали.

2 апреля президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта. 4 апреля глава государства также заявил, что главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба единству России.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы есть сведения об украинском следе в организации теракта в Подмосковье.